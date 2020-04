Libia: Malta all'Ue, serve agire per evitare il disastro

(ANSA) - BRUXELLES, 14 APR - In una lettera all'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, il ministro degli Esteri maltese Evarist Bartolo chiede "un'azione urgente in Libia, inclusi aiuti per evitare un disastro umanitario, poiché la situazione è ulteriormente peggiorata a causa del Covid-19 ed il persistere della guerra civile". Nel documento il ministro avverte anche che ci sono 650mila persone in attesa di lasciare le coste libiche.(ANSA).