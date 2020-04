Coronavirus: Islanda riaprirà le scuole il 4 maggio

L'Islanda ha annunciato un graduale allentamento delle restrizioni introdotte per limitare i contagi da coronavirus. A partire dal 4 maggio, riapriranno scuole superiori e università, dopo essere rimaste chiuse per quasi un mese. Anche parrucchieri e musei potranno riaprire e sarà innalzato da 20 a 50 persone il limite agli assembramenti.

Piscine, palestre, cinema, bar e ristoranti rimarranno invece chiusi.

I funzionari sanitari hanno annunciato la scorsa settimana che l'isola ha raggiunto il suo picco dell'epidemia. Oggi il numero di contagi ha continuato a diminuire, per il quarto giorno consecutivo. L'Islanda ha al momento 1.720 casi confermati, otto i morti.