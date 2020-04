Coronavirus: in Russia è boom casi

Il numero di casi di coronavirus in Russia è aumentato di 2.774 unità nelle ultime 24 ore, arrivando a toccare quota 21.102. È il dato più consistente da quando sono iniziate le rilevazioni, peraltro in continuo aumento. I morti ufficiali, nello stesso lasso di tempo, sono stati 22 - in totale dunque sono 170. Altri 1.489 casi di coronavirus sono stati poi confermati a Mosca, toccando quota 13.002. Lo fa sapere la task force nazionale contro l'epidemia, citata dalla Tass.



Si rendono necessarie "misure straordinarie" per arrestare la diffusione del coronavirus, ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso del video-summit con i leader dei paesi che aderiscono all'Unione Economica Euroasiatica. Putin ha sottolineato che serve "la cooperazione di tutte le nazioni, compresa quella dell'Unione, per combattere la pandemia". Lo riporta la Tass. "Secondo gli esperti l'epidemia in Russia non ha ancora raggiunto l'apice", ha notato Putin.

"Teniamo sotto stretta sorveglianza la situazione sanitaria ed epidemiologica e adottiamo le misure preventive e di altro tipo necessarie per limitare la diffusione dell'infezione"