Coronavirus: in Polonia da domani scatta obbligo mascherina

Il numero di persone che sono state contagiate di coronavirus in Polonia e' 7049, di cui morti sono 251. Lo ha reso noto oggi il ministero della sanità.

Secondo questa fonte attualmente negli ospedali polacchi ci sono 2471 pazienti contaminati, quasi 145 mila persone sono ancora in quarantena. I guariti finora sono 618 casi. Da domani entra in Polonia l'obbligo dell'uso di mascherina in luoghi pubblici. Stamattina a Varsavia è arrivato dalla Cina il più grande aereo del mondo An-225 con il materiale medico per combattere il virus, comprese 7 milioni delle mascherine, acquistato in Cina