Coronavirus: Consiglio Ue aumenta bilancio europeo 2020

(ANSA) - BRUXELLES, 14 APR - Il Consiglio Ue ha adottato oggi via procedura scritta due proposte che modificano il bilancio 2020, aumentandone gli impegni di 3,57 miliardi di euro fino a 172,2 miliardi, e i pagamenti di 1,6 miliardi, fino a 155,2 miliardi. L'aumento straordinario mette a disposizione quasi tutti i fondi rimanenti dal bilancio di quest'anno per combattere la pandemia di Covid-19. Sono stati inoltre messi a disposizione fondi per aiutare la Grecia a far fronte alle crescenti pressioni migratorie e per sostenere la ricostruzione albanese dopo il terremoto.(ANSA).