Coronavirus, i fatti più importanti della giornata

Johnson ai medici, 'grazie per avermi salvato la vita' - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha ringraziato questa sera in un messaggio lo staff sanitario del St. Thomas Hospital, dove è ricoverato, per avergli "salvato la vita". "Non posso ringraziarli abbastanza, devo a loro la vita", ha detto il premier, citato dal Guardian, mentre trascorre la settima notte di ricovero nell'ospedale londinese dopo essere stato colpito dal coronavirus. Dopo essere stato ricoverato domenica scorsa, il primo ministro è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove ha trascorso tre giorni e ha ricevuto un sostegno respiratorio non invadente, cioè non è stato intubato, prima di essere nuovamente portato nel reparto generale.

09:46 - Mattarella dal Papa altissimo appello contro egoismi - "Nel silenzio di Piazza San Pietro e della Basilica vuote di popolo - le cui immagini hanno toccato nell'intimo tutti, credenti e non credenti - particolarmente forte è risuonata l'eco del Suo altissimo appello ad abbandonare ogni illusorio egoismo e a vivere appieno il messaggio pasquale, percorrendo con coraggio la 'via del servizio' ".Lo scrive in un messaggio inviato a Papa Francesco, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

09:20 - Von der Leyen, anziani isolati fino a fine anno - Le persone anziane potrebbero dover rimanere isolamento "fino alla fine dell'anno" per evitare ogni rischio di contrarre il coronavirus. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un'intervista al quotidiano tedesco Bild in edicola oggi. "So che è difficile, che l'isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti", ha sottolineato auspicando che un laboratorio europeo riesca ad elaborare un vaccino per il Covid-19 entro la fine del 2020.

08:22 - Record di casi importati in Cina - La Cina ha annunciato 97 nuovi casi "importati" di coronavirus, il numero più alto dall'inizio di marzo. Solo due i casi locali, secondo quanto annunciato dal ministero della Salute cinese. Le autorità sono preoccupate da una nuova ondata di Covid-19 portata dall'esterno tanto che le frontiere restano chiusi a quasi tutti gli stranieri. Rimane tuttavia il problema dei cinesi che ritornano a casa dall'estero. Oggi a Pechino il livello di allerta sulla salute è passato da "verde" ("nessun problema") ad "arancione", che prevede l'obbligo di restare in isolamento a casa propria.

03:14 - Negli Usa altri 1.920 morti in 24 ore - Sono stati 1.920 i morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dalle rilevazioni della Johns Hopkins University.