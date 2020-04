Coronavirus, l'India vede l'Himalaya

Per la prima volta in oltre 30 anni gli abitanti del Punjab, nel nord dell'India, sono riusciti a vedere la catena dell'Himalaya che si trova 200 chilometri di distanza. Lo riporta la Cnn pubblicando le foto che tanti abitanti della zona hanno postato sui social media. La visione delle montagne è stata possibile grazie alla forte riduzione dell'inquinamento dovuta al lockdown per il coronavirus. A New Delhi per esempio c'è stato un calo del 44% delle polveri sottili, in tutta l'India sono 85 le città che hanno registrato un calo dell'inquinamento dopo due settimane di isolamento.