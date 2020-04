Coronavirus, 95mila morti nel mondo. Altri 1.784 decessi in un giorno negli Usa. Fosse comuni a New York

Oltre 95.000 persone sono morte finora a livello mondiale a causa del coronavirus, con un incremento di circa 5.000 decessi rispetto a ieri: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della Johns Hopkins University. Nello specifico, il bilancio dei morti è ora a quota 95.735 a fronte di un numero complessivo di 1.602.216 casi accertati, circa un terzo dei quali (il 29%) registrati negli Stati Uniti.

STATI UNITI - "Se tutto va come speriamo riapriremo il Paese molto, molto, molto presto, lo spero": cosi' il presidente americano Donald Trump nel quotidiano briefing della Casa Bianca sul coronavirus, spiegando che si sta studiando come far ripartire il prima possibile parti dell'economia americana. Gli Usa è il Paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo l'Italia. Nelle ultime 24 ore hanno registrato altri 1.783 decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Questo bilancio giornaliero porta a 16.478 il numero di morti registrate nel Paese. E immagini shock - riprese da un drone - di bare sepolte una accanto all'altra in fosse comuni vicino New York sono state pubblicate oggi dalla Bbc online. La fossa si trova a Hart Island, al largo del Bronx, che da oltre 150 anni viene utilizzata per seppellire chi non può permettersi funerali o posti al cimitero.

COREA DEL SUD - Solo 27 nuovi casi nel Paese, ancora in calo sui 39 di mercoledì e ai minimi degli ultimi 50 giorni, mentre a Daegu, il più grave focolaio, ci sono stati per la prima volta zero contagi. Secondo gli aggiornamenti forniti dal Korea Center for Disease Control an Prevention, le infezioni sono salite a 10.450 complessive, mentre i decessi sono saliti a 208.

CINA - La Cina ha segnato ieri 42 nuovi casi di contagi, di cui 38 importati (saliti a 1.141 totali) e 4 domestici (3 nel Guangdong e uno nell'Heilongjiang). La Commissione sanitaria nazionale, nel suo bollettino di aggiornamento quotidiano, ha citato un altro decesso nell'Hubei, la provincia epicentro della pandemia. I casi confermati di infezione sono saliti a 81.907: 1.116 sono le persone in cura, 3.336 i decessi e 77.455 i pazienti dimessi dagli ospedali, pari al tasso di guarigione del 94,56%. I nuovi asintomatici accertati sono stati 47, di cui 14 importati: le persone sotto osservazione medica sono aumentate a 1.097, tra cui 349 arrivate dall'estero.

BOLIVIA - Una bimba boliviana di cinque mesi è la più giovane vittima in Bolivia del coronavirus. Lo ha reso noto il ministro della Sanità della provincia di Santa Cruz, Oscar Urenda. Il decesso è avvenuto ieri nell'Hospital Japonés della città di Santa Cruz, ha spiegato, Urenda, dopo vari giorni di permanenza nel reparto di rianimazione. Con questo decesso sono saliti a 18 i pazienti morti in Bolivia, mentre anche il numero dei contagi è cresciuto ed ha raggiunto quota 264. I media avevano segnalato il caso venerdì scorso, avvertendo che la piccola paziente contagiata dal coronavirus soffriva per una malformazione cardiaca che ne rendeva difficile il trattamento farmacologico.

IRAN - Entreranno in vigore domani le nuove misure della 'fase 2' iraniana per tornare gradualmente alla normalità: lo ha confermato il presidente Hassan Rohani in un colloquio con il ministro della Salute, Saeed Namaki, riferito dai media locali. La nuova fase prevede una prima riapertura di alcune attività economiche ritenute 'a basso rischio', che dovrà essere accompagnata da un 'rigido' rispetto delle misure di prevenzione - come il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale - ha sottolineato il capo del governo di Teheran.

ISRAELE - Il numero dei casi positivi è salito oggi a 10.095. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. I decessi sono stati finora 192. Fra i contagiati, 6.582 si curano attualmente a casa. Altri 1.061 sono guariti e sono stati dimessi dagli ospedali.

RUSSIA - Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 1.786 nuovi casi, raggiungendo un totale di 11.917 contagi. Lo fa sapere la task force nazionale per il contrasto all'epidemia. I morti sono stati invece 18, raggiungendo i 94 totali.

PAKISTAN - I casi di coronavirus in Pakistan hanno raggiunto oggi quota 4.601, mentre i decessi sono in tutto 66. Questi gli aggiornamenti del Ministero della Salute pakistano. Ci sono stati 279 nuovi casi di Covid-19 e quattro morti nelle ultime 24 ore nel Paese asiatico. Il numero di pazienti critici è di 45, mentre il conteggio delle persone guarite ha raggiunto quota 727. Il Punjab orientale continua a essere la provincia più colpita, con 2.279 casi. Segue la provincia meridionale del Sindh, con 1.128. La capitale federale Islamabad ha denunciato 107 casi.

YEMEN - Lo Yemen ha annunciato oggi il suo primo caso confermato di contagio da coronavirus, nella provincia meridionale di Hadramout controllata dal governo. Le organizzazioni umanitarie hanno avvertito dell'impatto potenzialmente catastrofico di un'epidemia in questo paese, devastato da cinque anni di guerra tra ribelli e truppe yemenite sostenute dall'Arabia Saudita.