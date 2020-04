Usa, secondo giorno con quasi 2000 morti

Per il secondo giorno consecutivo i morti per coronavirus negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore, precisamente 1.973. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, dai quali si evince che gli Usa hanno superato la Spagna per numero di decessi e sono adesso al secondo posto di questa triste classifica mondiale dopo l'Italia. Il bilancio aggiornato indica in fatti che negli Usa sono morte finora 14.817 persone a causa del virus contro le 14.792 della Spagna. L'Italia mantiene il primo posto con 17.669 decessi. I in Usa sono arrivati a quota 432.132, mentre i guariti sono 23.906.

Il presidente Donald Trump cerca di tranquillizzare gli americani. "Abbiamo imparato molto, possiamo essere più forti di prima. Ricostruiremo il paese, questo incubo finirà presto", dice. "Stiamo facendo meglio" delle iniziali previsioni di 240.000 morti per coronavirus, aggiunge Trump.

Intanto la First Lady, Melania Trump, ha chiamato Laura Mattarella, la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per fare le sue "sentite condoglianze per i molti italiani che hanno perso la vita per il coronavirus". La First Lady ha espresso"ottimismo e speranza" sul fatto "che il trend positivo" sul fronte del coronavirus "continui in Italia" e ha messo in evidenza come gli americani "sono a fianco del loro alleato", anche con l'offerta di 100 milioni di dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa essere sconfitta.