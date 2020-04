Usa 2020: Trump trema, Biden avanti di 11 punti

Brutte notizie per Donald Trump, a cui l'effetto pandemia potrebbe costare caro alle urne.

Secondo l'ultimo sondaggio della Ssrs, condotto per la Cnn, Joe Biden è avanti di 11 punti sul tycoon, col 53% delle preferenze degli elettori contro il 42% dell'attuale presidente.

Secondo il sito specializzato RealClearPolitics, che fa la media dei principali sondaggi, Biden è avanti di oltre 6 punti e in tutte le rilevazioni.