Di Maio: 'E' in gioco il futuro dell'Europa'

"Qui non c'è in ballo il futuro dell'Italia ma il futuro di tutta l'Europa. Questo non è il 2008, non è la crisi che abbiamo conosciuto più di dieci anni fa e non vi sono le stesse cause, per questo troviamo illogico adottare modelli o meccanismi con condizioni che oggi risultano anacronistiche. Qui siamo davanti a una pandemia globale e l'Ue deve riuscire a dare una risposta univoca e forte. Questo è il punto: comprendere che stavolta non ci sono scorciatoie, nessuno può farcela da solo, questa sfida si vince e si perde insieme".

Lo afferma Luigi Di Maio alla Dpa.