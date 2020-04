Oms Europa: non allentare restrizioni

er l'Oms Europa "non è il momento di allentare le misure, anzi bisogna raddoppiare e triplicare i nostri sforzi" per sconfiggere il coronavirus. Lo ha detto Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell'Oms.



"Segnali positivi registrati in alcuni Paesi" non rappresentano ancora la vittoria, ha avvertito il capo di Oms Europa in una conferenza stampa virtuale da Copenaghen. Il funzionario ha definito la situazione nel continente ancora "molto preoccupante" ed ha rivelato che i contagi continuano ad aumentare, portando il numero totale di casi confermati a 687.236 fino a questa mattina, con 52.824 decessi.