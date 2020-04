Coronavirus: cattedrale di Ny diventerà un ospedale da campo

Per far fronte all'emergenza Coronavirus la Cattedrale episcopale di St. John the Divine a New York diventerà per Pasqua un ospedale da campo. Il vasto edificio - è la cattedrale in stile gotico più grande del mondo - ospiterà nella sua navata a partire dalla fine di questa settimana nove tendoni climatizzati in grado di accogliere 200 posti letto, mentre la cripta sottostante sarà destinata a "zona di preparazione" per i medici.

E' la prima volta che la chiesa, che si erge a pochi isolati dal campus della Columbia University ed è sede della diocesi episcopale di New York, viene usata come ospedale. L'iniziativa è frutto di un accordo con il gruppo evangelico Samaritan's Purse che nelle ultime settimane ha installato ospedali da campo a Cremona e a Central Park. Presteranno servizio medici e infermieri dell'adiacente Mount Sinai Morningside Hospital.

"Tradizionalmente, in passato, cattedrali sono state usate a questo scopo, ad esempio durante le epidemie di peste. E' nuovo per noi, ma non per le cattedrali", ha detto il reverendo Clifton Daniel, rettore dell'edificio di culto.

Samaritan's Purse fa capo al reverendo Franklin Graham, un leader religioso conservatore criticato per le posizioni anti-islamiche e anti-gay che fanno a pugni con l'atteggiamento progressista dei religiosi di St. John The Divine e della chiesa episcopale in generale. "Dobbiamo mettere le nostre divergenze da parte", ha detto Graham per rassicurare chi teme discriminazioni tra i malati: "Non siamo qui per parlare di nozze omosessuali, ma per salvare vite".

In una conferenza stampa la scorsa settimana, il sindaco di New York Bill De Blasio aveva assicurato che Samaritan's Purse si è impegnata a rispettare le leggi della città nel garantire a tutti le cure a prescindere da opinioni, fede religiosa o orientamento sessuale.