Von der Leyen: 'Puntare sul bilancio Ue per la ripresa'

"Abbiamo bisogno di massicci investimenti, di un piano Marshall per l'Europa. Al centro ci dovrebbe essere un forte e nuovo bilancio europeo": lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un contributo sulla testata tedesca Die Welt. "Il bilancio Ue è accettato da tutti gli Stati membri come strumento di compensazione solidale e di modernizzazione", scrive Von der Leyen. "Grazie alla sua validità di 7 anni garantisce sicurezza sulla pianificazione degli investimenti e affidabilità per tutti i contraenti", dice la presidente.