Coronavirus, i fatti principali. Istat, raddoppiati i morti al Nord

16.19 - Istat, raddoppiati morti al Nord, a Bergamo +400% - Nei primi 21 giorni di marzo al Nord i decessi sono più che raddoppiati rispetto alla media 2015-19. Il dato emerge dalla nota esplicativa dell'Istat che accompagna i dati sulla mortalità in Italia. Nell'analisi, che tiene conto di 1.084 comuni, si evidenzia in particolare la situazione di Bergamo, dove i decessi sono quasi quadruplicati "passando da una media di 91 casi nel 2015-2019 a 398 nel 2020". "Incrementi della stessa intensità, quando non superiori - si legge -, interessano la maggior parte dei comuni della provincia bergamasca".

16.12 - Tridico, 339.000 domande bonus, pagamenti dal 15/4 - L'Inps ha ricevuto 339.000 domande per l'indennità dei lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere la loro attività a causa dell'emergenza coronavirus. Lo ha detto il presidente Inps, Pasquale Tridico intervistato da Rainews24. Tridico ha ribadito che non c'è un ordine cronologico per il pagamento della prestazione di 600 euro e che i pagamenti cominceranno il 15 aprile e proseguiranno per tutto il mese.

15.57 - Di Maio, dall'estero 30 mln mascherine, 22 mln da Cina - "Dall'estero sono arrivate 30 milioni di mascherine, 22 milioni delle quali dalla Cina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al Question Time alla Camera, aggiungendo, "in relazione al dibattito in corso sulla provenienza degli aiuti", che "in situazioni di emergenza è necessario agire in tempi rapidi e in modo concreto. La vita di medici infermieri, sanitari, forze dell'ordine e di ogni singolo italiano va tutelata e tutto ciò che bisogna fare sarà fatto".

15.46 - Oltre 4000 morti Usa, raddoppiati in 72 ore - In America ci sono ora oltre 4.000 morti a causa del coronavirus, di cui 1.550 a New York, con i casi di contagio accertati che salgono in tutto il Paese a 190.000. E' quanto emerge dagli ultimissimi dati elaborati dalla Johns Hopkins University. Il numero delle vittime è raddoppiato in meno di tre giorni.

15.37 - In Gb oltre 550 morti in 24 ore - Balzo di 563 morti in più per coronavirus in 24 ore negli ospedali del Regno Unito, concentrati soprattutto in Inghilterra e a Londra, fino a un totale registrato di 2.352, secondo i dati del ministero della Sanità britannico aggiornati ad oggi. I contagi censiti passano invece da 25.150 a 29.474, ossia un picco di 4.324 più di ieri. I test eseguiti nel Paese sfiorano infine ora i 153.000, a un ritmo salito a quasi 10.000 al giorno.

15.33 - Wall Street apre in calo, Dj -4,02%, Nasdaq -2,97% - Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde il 4,02% a 21.057,20 punti, il Nasdaq cede il 2,97% a 7.474,58 punti mentre il S&P 500 lascia sul terreno il 3,78% a 2.486,34 punti.

15.15 - Esperto, possibile hacker ma sito fatto in fretta - "Possiamo anche pensare che il sito Inps abbia subito un attacco hacker, circostanza che andrà valutata con gli accertamenti e con la velocità con cui le autorità competenti si muoveranno, ma è evidente che la procedura è stata messa in piedi in pochissimo tempo e forse non si è avuta la possibilità di testarla a sufficienza e renderla più sicura": è il parere di Gabriele Faggioli, presidente del Clusit, l'Associazione italiana per la Sicurezza Informatica. "Magari si sono unite diverse circostanze ma appena ho letto dei problemi degli utenti ho pensato ad un bug".

15.12 - Piemonte, nessun allentamento delle misure - "Continuiamo con la linea del rigore e continuiamo a restare a casa. Nessun allentamento delle misure di contenimento in Piemonte". Lo precisa il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, rispetto all'apertura da parte del Governo a brevi passeggiate genitore-figlio. "Nella nostra regione continuano a valere le regole più restrittive - aggiunge -. Bisogna continuare a stare a casa. Solo così vinceremo la battaglia".

15.00 - Muore a 90 anni, 'usate ventilatore per giovani' - "Ho già avuto una bella vita, usate il ventilatore per i più giovani": è stata questa la decisione di un'anziana belga di 90 anni, Suzanne Hoylaerts, di Lubbek, nel Brabante fiammingo, morta nei giorni scorsi di coronavirus, dopo aver rifiutato la cura. La vicenda è stata riportata dalla figlia della vittima ai media belgi.

14.52 - Licenziato per calo vendite, si uccide - Aveva appena ricevuto la chiamata del suo datore di lavoro, proprietario di un negozio di alimentari in zona Navigli, che gli comunicava di averlo licenziato per via del calo delle vendite dovuto all'emergenza Coronavirus. Poco dopo, un 26enne di origini senegalesi ha aperto la finestra del bagno del suo appartamento, che si affaccia su un cortile interno, e si è gettato di sotto togliendosi la vita. E' accaduto ieri sera a Milano.

14.50 - Truffe online per fondi, indaga pm Roma - La Procura di Roma ha avviato una indagine in relazione alle truffe messe in atto via internet per la raccolta di fondi in favore di ospedali e strutture sanitarie coinvolte nell'emergenza coronavirus. Il procedimento è affidato al procuratore aggiunto Angeloantonio Racanaelli che ha delegato le indagini alla Polizia postale e agli specialisti dello Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic).

14.22 - Usa: -27.000 posti lavoro settore privato a inizi marzo - Il settore privato americano ha perso 27.000 posti di lavoro agli inizi di marzo, prima delle chiusure decise per combattere il coronavirus. E' quanto emerge dal consueto sondaggio di Adp, i cui dati sono relativi fino al 12 marzo. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano sulla perdita di 150.000 posti.

14.21 - Berlino, ci sarà strumento di solidarietà Ue adeguato - "È chiaro che la solidarietà è il perno costitutivo fondamentale dell'Ue. Ci sarà uno strumento di solidarietà, sulla base del contratto europeo, che sia adeguato a questa crisi". Lo ha detto la portavoce di Angela Merkel, Ulrike Demmer, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Berlino sull'opposizione italiana al Mes e sulle condizionalità previste se si adoperasse nel caso della crisi esplosa a causa del coronavirus. "I ministri delle Finanze si confrontano e lavorano su questo", ha aggiunto.

14.17 - Attacco hacker Spallanzani, pm indaga - La Procura di Roma ha avviato una indagine in relazione all'attacco hacker tentato una settimana fa al sistema informatico dell'ospedale Spallanzani. Il procedimento è coordinato dal procuratore Michele Prestipino. Il reato per cui si procede è accesso abusivo a sistema informatico. La Procura di Roma sta valutando inoltre la vicenda relativa al presunto sabotaggio al San Camillo dove sono stati danneggiati computer dei laboratori per il test Covid-19.

14.15 - Mattarella, periodo travagliato, lo supereremo insieme - "Il Presidente della Repubblica, nell'impossibilità di rispondere personalmente a tutti coloro che a lui si rivolgono, li ringrazia molto ed esprime a ciascuno la sua personale vicinanza in questo periodo cosi travagliato della storia della nostra Repubblica, nella certezza che supereremo, assieme, questo difficile momento". E' quanto si legge in un "avviso" pubblicato sul sito del Quirinale e destinato ai tanti cittadini che in queste ore stanno scrivendo al capo dello Stato.

13.56 - Tridico, riapriamo sito con orari diversi - Il sito dell'Inps è stato chiuso a seguito degli attacchi hacker ricevuti che hanno provocato "disfunzioni" e sarà riaperto con orari diversi per chiedere le prestazioni per patronati e consulenti e per i cittadini. Li ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico intervistato dal Tg1. "Lo riapriremo - ha detto - dalle 8.00 alle 16.000 per patronati e consulenti e dalle 16.00 per i cittadini".

13.45 - Dadone, lavoratori colpiti da virus vittime del dovere - "Dobbiamo dare il giusto valore al coraggio di chi si sta battendo in prima linea contro il coronavirus. Ecco perché, nel corso dell'esame del decreto 'Cura Italia', stiamo provando ad estendere il riconoscimento di 'vittime del dovere', con i relativi benefici, a chi perde la vita o subisce infermità permanente lavorando nei reparti ospedalieri, sugli autobus, nei supermercati, nelle farmacie e in tutte le altre trincee nelle quali si manda avanti il Paese, nonostante tutto". Così la ministra della P.a, Fabiana Dadone, via Facebook, su emendamenti riformulati in arrivo.

13.30 - Conte, problemi Inps per hackeraggio sistema - All'Inps sono giunte 100 domande al secondo, con 300 mila richieste ad oggi, e questo ha creato qualche problema. Lo ha detto, a quanto viene riferito, il premier Giuseppe Conte alle opposizioni riunite a Palazzo Chigi. Il premier avrebbe spiegato che c'è stato anche un hackeraggio del sistema.



12.12 - Azzolina, scuole chiuse sicuramente fino al 13 aprile - Le scuole fino al 13 aprile "saranno sicuramente chiuse": a dirlo è la ministra Lucia Azzolina secondo quanto apprende l'ANSA. La ministra invita quindi il mondo della scuola a continuare a puntare sulla didattica a distanza. E' in corso un lavoro al Ministero dell'Istruzione sugli esami di Stato, la ministra ha invitato i dirigenti scolastici a non lasciarsi influenzare da quello che si sente e si legge in queste ore, anche sulle valutazioni degli alunni, "le notizie ufficiali arrivano dal Ministero. Alcune decisioni vanno prese in modo celere".

11.55 - Boom richieste bonus autonomi, sito Inps in tilt - Difficile accedere oggi al sito dell'Inps a causa dell'enorme quantità di richieste per l'indennità ai lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere la loro attività a causa dell'emergenza coronavirus. Stanno arrivando, ha detto questa mattina il presidente, Pasquale Tridico, 100 richieste al secondo. Alle 8.00 erano 300.000. Al momento non è possibile accedere al servizio e il sito è rallentato anche per tutte le altre richieste.

11.46 - Caritas, aumenta richiesta di cibo fino +50% - "Tutte le Caritas diocesane segnalano un aumento significativo delle richieste di aiuti alimentari dal 20 al 50%". Lo afferma Caritas Italiana rendendo noto che oltre 2 milioni di euro dei 10 milioni messi a disposizione dalla Conferenza episcopale italiana sono stati subito utilizzati dalle 218 Caritas diocesane per interventi di prima emergenza. La Presidenza della Caritas nazionale ha poi deciso di destinare "subito altri 4 milioni di euro per le attività delle Caritas diocesane che sono state maggiormente colpite dalla pandemia".



11.37 - Ordine, non usate lotto mascherine Protezione Civile - Le mascherine ricevute nella giornata di ieri dagli Ordini dei medici provinciali da parte della Protezione Civile, circa 600mila pezzi, non sono autorizzate per uso sanitario. Per questa ragione, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli, ricevuta tale comunicazione dal commissario Arcuri, ha inviato agli Ordini regionali una circolare invitando a "sospendere immediatamente la distribuzione e l'utilizzo di quanto ricevuto, informando eventuali medici o strutture che ne fossero già in possesso".

11.18 - In ospedale gli scoprono tumore, salvato - Va in ospedale per il Coronavirus e gli trovano un tumore che ostruiva quasi del tutto la trachea e i bronchi. Un giovane paziente è stato salvato da un intervento non invasivo in broncoscopia rigida e supporto Ecmo, grazie alle équipes di Pneumologia e di Rianimazione dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Si tratta del primo caso al mondo in cui tale procedura sia stata eseguita in paziente Covid positivo con tutte le difficoltà correlate alla necessità di ridurre la diffusione dell'infezione nell'ambiente e tra gli operatori.

11.10 - Bonetti, in prossimo dl da 80 a 160 euro per figlio - "Nel prossimo decreto 'Cura Italia' di aprile ho voluto proporre questa misura, ovvero un assegno straordinario per tutti i figli. Si tratta di estendere quell'assegno di natalità che abbiamo introdotto nella legge di bilancio solo per i nuovi nati 2020 a tutti i minori di 14 anni. Nella mia proposta l'assegno è calibrato a seconda del reddito Isee: 160 euro al mese per ogni figlio per redditi fino a 7000 euro di Isee, 120 euro tra i 7 e i 40mila di reddito Isee e 80 euro per i redditi superiori". Lo ha detto la ministra per la famiglia Elena Bonetti a Radio In Blu.



10.28 - Speranza, investire con tutte le forze su SSN - "Siamo nel pieno di un'esperienza durissima e drammatica, avremo tempo e modo di valutare ogni atto e conseguenza, ma a tutti è chiara una cosa: il Servizio sanitario nazionale è il patrimonio più prezioso che possa esserci e su di esso dobbiamo investire con tutte le forze che abbiamo". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa al Senato. "Sono convinto che il Parlamento - ha detto - saprà essere all'altezza di questa sfida".

10.04 - Guarisce a 101 anni, olandese dimessa da ospedale - Una donna olandese di 101 anni è guarita dal coronavirus, lo rende noto l'ospedale di IJsseland, vicino a Rotterdam, spiegando che questo caso rappresenta un "barlume di speranza". L'anziana era stata ricoverata una settimana e mezzo fa, con difficoltà respiratorie, ed era risultata positiva al Covid-19. La donna, che vive sola, resterà per alcuni giorni in una casa di riposo, prima di far ritorno alla sua abitazione.

09.22 - Afp, oltre 30.000 morti in Europa - Sono oltre 30 mila le vittime del coronavirus nella sola Europa. E' quanto emerge da un conteggio dell'Afp. In tutto il mondo il totale delle vittime ha superato quota 42 mila.

09.17 - Nas, monitoraggio su strutture per anziani - Un' attività di monitoraggio e valutazione delle condizioni di mantenimento delle strutture ricettive destinate ad ospitare anziani e disabili è in corso da parte dei Nas, nell'ambito delle iniziative disposte dal Comando carabinieri per la tutela della salute per l'emergenza Coronavirus. Si tratta di controlli a cui viene dedicata "particolare attenzione", visto che si tratta di fasce deboli della popolazione ritenute particolarmente a rischio a causa dell'attuale fenomeno epidemico.

09.12 - Europa apre in profondo rosso, Parigi -3,1% - Le Borse europee aprono in deciso calo. Francoforte perde il 3,27% con il Dax a quota 9.610 punti. Parigi lascia sul terreno il 3,1% con il Cac 40 a quota 4.259 punti. Londra cede il 3,24% con il Ftse 100 a 5.492 punti.

09.05 - Milano apre in forte calo (-2,64%) - Avvio di seduta pesante per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso del 2,64% a 16.600 punti.

08.53 - Cina, 36 nuovi casi e 130 asintomatici - La Cina ha registrato 36 nuovi casi di infezione da Covid-19, di cui 35 importati e uno interno nel Guangdong. La Commissione sanitaria nazionale, in base agli aggiornamenti di martedì, ha reso noto per la prima volta anche gli asintomatici: 130 per totali 1.367 persone tenute sotto osservazione. I morti sono stati 7, di cui 6 nell'Hubei, la provincia epicentro della pandemia, e uno a Shanghai. I casi di contagio sono saliti a 81.554 e i decessi a 3.312. Il numero dei dimessi è di 76.238 per un tasso di guarigione al 93,48%.

08.52 - Tridico, 100 domande al secondo per bonus 600 euro - "Dall'una di notte alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi dell'Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri". E' quanto afferma il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico all'ANSA.

08.17 - Borsa: Asia affonda con previsioni Trump, Tokyo -5% - Borse asiatiche in profondo rosso con gli indici azionari che scontano le fosche previsioni del presidente Usa, Donald Trump, che si attende "due settimane molto dure" e paventa fino a 240 mila morti negli Usa a causa del coronavirus mentre i decessi a New York hanno superato quota mille. Sul finale di seduta Tokyo crolla del 5%, Hong Kong del 2,2%, Seul del 3,7%, Mumbai del 3,6% mentre contengono i cali i listini cinesi grazie all'indice pmi manifatturiero di marzo. Pesanti i future sull'Europa, in calo di oltre il 3%, e su Wall Street, giù di quasi il 3%.

07.54 - Borrelli, il Sud è ancora a rischio - La situazione nei territori del nord resta la più drammatica, ma il sud è ancora a rischio, e nessuno può e deve pensare di poter abbassare la guardia. Lo sottolinea, intervistato dal Corriere della Sera, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il quale osserva che non si sa quando si uscirà dall'emergenza coronavirus, ma è certo che senza le misure messe in campo, ora si conterebbero molti più morti. E per Borrelli, quando sarà finita, sarà molto difficile ripercorrere quel metro che ora separa le persone: "Dovremo essere abili a riavvicinarci all'altro gradualmente, senza perderne la fiducia".

07.32 - Gualtieri, garanzie a imprese per 500 mld - Il governo si attende di liberare risorse per l'economia reale per almeno 500 miliardi. In vista del decreto di aprile, l'annuncio arriva dal ministro dell' Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal Fatto quotidiano. Si pensa di intervenire nei prossimi giorni per assicurare la liquidità, spiega, "anche anticipando questa misura rispetto al resto del decreto con un decreto ad hoc". E si punta a rafforzare il bonus per i lavoratori autonomi. Realistiche, secondo Gualtieri, le stime di Confindustria con un -6% a fine anno, ma si può ambire a una ripresa vigorosa.

01.14 - Viminale, regole spostamenti non cambiano - ''Le regole sugli spostamenti non cambiano. La circolare del ministero dell'Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute''. Lo precisa una nota del Viminale.

00.45 - Oltre 42.000 morti nel mondo,855.000 casi - I morti a causa del coronavirus hanno superato quota 42.000 a livello mondiale, mentre i casi di contagio sono ora più di 855.000: è quanto emerge dai dati aggiornati della John Hopkins University. Sono 177.857 le persone finora guarite. Secondo l'università americana i decessi sono 42.032 ed i contagiati 855.007, di cui oltre il 20% (186.265) negli Usa, vale a dire il Paese con il più alto numero di casi a livello globale, seguito da Italia (105.792) e Spagna (95.923)..

00.14 - Usa, previsti 100-200 mila morti - I modelli statistici illustrati oggi nel briefing della Casa Bianca sul coronavirus prevedono che negli Usa possano morire da 100 mila a 200 mila persone, con un picco a meta' aprile di oltre 2000 persone al giorno. "Ma noi non accettiamo questi numeri e speriamo di contenerli, se agiamo tutti insieme rispettando le misure in atto", ha detto Anthony Fauci, capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.