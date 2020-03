Libia: da domani operazione Ue 'Irini'

Il Consiglio europeo ha adottato ufficialmente la decisione di lanciare l'operazione Eunavfor Med Irini dal primo aprile. Il compito principale dell'operazione sarà l'attuazione dell'embargo Onu sulle armi alla Libia. Si legge in una nota del Consiglio europeo. Irini sarà guidata dal comandante Fabio Agostini ed il suo quartier generale sarà a Roma. In contemporanea al lancio di missione Irini, quella precedente, operazione Sophia, "terminerà le sue attività in modo permanente".