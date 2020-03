In Olanda oltre 1000 morti, 12500 casi

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAR - L'Olanda supera la soglia dei 1.000 morti a causa della pandemia da Coronavirus.

Complessivamente nei Paesi Bassi si contano 1.039 decessi e 12.595 contagi. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali precisando che 175 persone sono morte nelle ultime 24 ore e 845 sono risultate positive. In totale 722 persone sono state ricoverate in ospedale per un totale di 4.712.