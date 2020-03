Coronavirus: Belgio, 12enne è vittima più giovane d'Europa

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAR - La bimba di 12 anni morta in Belgio a causa del Coronavirus è la più giovane vittima in Europa. Lo scrive il quotidiano Belga Le Soir ricordando che in Francia si è registrato il decesso di un'adolescente di 16 anni e in Portogallo di un ragazzo di 14 anni. (ANSA).