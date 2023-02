prova magazine - testo 3

Da quanto abbiamo appreso fin qui, è piuttosto chiaro che il primo ambito di intervento per arginare la quantità di decessi causata dall’antibiotico resistenza è quello della formazione dei medici. In assenza di un esame specifico sulla terapia antibiotica – come avverte Tacconelli – è molto probabile che nel corso della vita e della carriera di un medico, tali nozioni arrivino da altre fonti non istituzionali. Tali fonti si manifestano nei cosiddetti eventi educazionali organizzati dalle case farmaceutiche, cioè appuntamenti nei quali si parla di una terapia, di un farmaco e a farlo molto spesso sono proprio dei medici, scelti dalle aziende farmaceutiche organizzatrici e per questo remunerati.

A questo punto parte una ulteriore diramazione della questione: come sono inquadrati i medici relatori degli eventi educazionali? Può essere questa la prima occasione nella quale un medico si avvicina alla conoscenza della terapia antibiotica o dovrebbe ricevere, prima di tutto, una formazione indipendente?

Negli anni, gli eventi educazionali delle case farmaceutiche si sono un po’ trasformati. Continuano ad avere come relatori dei medici pagati per le loro relazioni ma vengono ad organizzarli sono società terze, spesso società per eventi non direttamente collegate alle case farmaceutiche. Anche in questo caso agli eventi partecipano come relatori dei medici, anche in questo caso pagati. E in Italia non esiste una regolamentazione chiara su questo argomento. Non è in discussione il fatto che un medico lavori per una casa farmaceutica ci tiene a sottolineare Tacconelli, quello che è importante è che ciò venga correttamente comunicato ai partecipanti e soprattutto che non sia l'unica fonte di conoscenza in tema di terapia antibiotica per i medici.

Fuori dall’Italia, secondo l’esperienza della dottoressa Tacconelli, in caso di eventi dell’Oms e dell’Ecdc (il centro europeo per le malattie infettive) “il conflitto di interesse viene valutato in maniera quasi maniacale. I Europa è impossibile sedersi ad un tavolo in cui prescrivo o dò indicazioni di terapia antibiotica con un conflitto di interessi anche minimo. In Italia invece chi parla del conflitto di interessi è molto spesso considerato in maniera antipatica dagli stessi colleghi, come se si mettesse in dubbio l’onestà del medico ma non è così”.

“Se lei analizza gli ultimi cento meeting di una industria farmaceutica – aggiunge – noterà che c’è una tendenza a chiamare sempre le stesse persone”.