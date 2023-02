prova magazine - testo 2

Esiste poi un altro problema relativo alla sfera della formazione del medico che se non riceve una “educazione” all’uso degli antibiotici durante gli anni di studio all’università o nelle scuole di specializzazione, questa “educazione” la riceverà da canali che “possono non essere indipendenti”, fa sapere Tacconelli aggiungendo che “in Italia ci si può laureare senza aver fatto un esame specifico di terapia antibiotica”.

Siamo in una situazione per cui, “il giorno dopo aver conseguito la laurea in Medicina, un amico mi chiede un’ampicillina per il mal di testa o per il mal di gola e, senza nemmeno sapere qual è il dosaggio preciso, lo prescrivo”.