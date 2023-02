prova magazine - testo 1

L'antibiotico resistenza è causata da numerosi batteri, alcuni con nomi difficili e provoca una trentina di malattie diverse. Eppure è una epidemia silenziosa per la cui diffusione l’Italia è seconda in Europa, dietro alla Grecia. La causa, invece, è semplice da spiegare: un uso eccessivo o non corretto di antibiotici.

Questo favorisce l’insorgenza di ceppi batterici resistenti ai farmaci, cioè super batteri che non rispondono alle cure e possono portare alla morte. Intanto partiamo da due curiosi dati: nel nostro Paese si registra il più alto uso di antibiotici in Europa e da noi non esiste un obbligo di comunicazione delle infezioni antibiotico resistenti, nemmeno da parte degli ospedali dove si verifica il 65% dei casi di queste infezioni.

In tutta Europa muoiono 100 persone al giorno, praticamente le vittime di influenza, Aids e tubercolosi messe insieme.