Agli italiani piace sempre di piu' fare acquisti pagando con il contactless. Ad oggi infatti, in negozio, 7 pagamenti digitali su 10 vengono effettuati

avvicinando al Pos la carta, lo smartphone o lo smartwatch. E'quanto emerge dall'analisi pubblicata ad ottobre dall'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano. La modalita' di pagamento tramite carta contactless si conferma, anche nel primo semestre 2022, la preferita per i pagamenti in store raggiungendo un totale transato di 79 miliardi euro (+49%) e rappresentando oggi il 64% del totale delle transazioni digitali. "Sono pero' i pagamenti tramite smartphone e dispositivi indossabili a vivere la crescita maggiore: con un +139% negli ultimi 12 mesi, raggiungono un valore di 6 miliardi di euro nella prima meta' dell'anno", segnala Ivano Asaro, direttore dell'Osservatorio Innovative

Payments. "Di questi, quasi il 90% e' basato su tecnologia contactless Nfc. Il restante e' appannaggio di app che si basano su altre tecnologie (come i Qr Code o la geolocalizzazione) e che rappresentano circa il 24% rispetto al numero di transazioni".