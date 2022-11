L'Ong Crocevia: 'Il Lago Bullicante, una battaglia che si può vincere'

Il lago Bullicante ex Snia, grazie ai cittadini che da anni si impegnano a proteggerlo, è diventato anche un luogo di cultura e sensibilizzazione. Nel 2019 infatti l’ong Crocevia, che dal 1958 si occupa di cooperazione, solidarietà internazionale e alimentazione e tutela della biodiversità, ha spostato i suoi archivi e la sua mediateca nel Parco delle Energie. “Si tratta di circa 2 mila film, qualche migliaio di diapositive e fotografie stampate, oltre all’archivio cartaceo - spiega Danilo Ricciardello dell’associazione – Un patrimonio riconosciuto anche dal ministero della Cultura. Ci tenevamo a tenerlo in un parco dove la biodiversità è viva e vivace, vista anche la vicenda del Lago”. Crocevia, insieme all’università Sapienza di Roma spesso organizza proiezioni di film, conferenze e presentazioni di libri sulla biodiversità e sulle lotte contadini.

Fare conoscere a giovani e studenti l’aspetto naturalistico del parco dell'ex Snia e coinvolgerli nella sua tutela è anche la sfida di Giulia Olivieri, 27 anni. Nel suo periodo di Servizio civile con l’associazione ha scelto di occuparsi di divulgazione ambientale. “Farlo qui in questo posto, vicino al Lago, ha un valore aggiuntivo. – afferma – Ci offre un ambiente stimolante per comprendere le tematiche ambientali. Portare qui i ragazzi scuole permette loro di toccare con mano il fatto che le lotte non solo si fanno, ma si possono anche vincere, se i cittadini si organizzano”.