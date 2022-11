Signori il Circo, l'arte varia reinventa la Storia

Negli anni '60 , il circo tradizionale iniziò a perdere popolarità. Il pubblico è sempre più interessato ai diritti degli animali e interessato a forme alternative di intrattenimento. Il nuovo circo è un movimento di performance dal vivo che si è poi sviluppato in Francia negli anni '70 e all'inizio degli anni '80 , utilizzando gli aspetti teatrali del circo per raccontare una storia e drammatizzando atti acrobatici . Tra le prime compagnie di circo contemporaneo si ricordano il" Cirque Bonjour", "Le Puits aux Images" che sarebbe diventato il "Cirque Baroque", "Cirque Aligre", " Cirque Plume ", " Archaos. I loro spettacoli hanno cambiato totalmente il punto di vista del pubblico, e delle istituzioni sul mondo del circo mettendo in atto inoltre una vera e propria formazione nelle arti circensi aperta a tutti, a differenza del circo tradizionale dove la formazione avveniva all’interno delle “grandi famiglie” itineranti del circo.

A segnare la popolarità di questo nuovo modo di concepire l’arte del circo fu uno dei palcoscenici teatrali più famosi nel mondo: il Festival di Avignone che nel 1995 per la prima volta nella storia del festival, ha inserito in cartellone uno spettacolo circense: Le Cri du Caméléon. Questo evento rappresenta un importante punto di svolta in quanto offrirà un migliore riconoscimento del circo come arte e formalizzerà questa nuova forma che, nel corso della sua evoluzione, è ora chiamata circo contemporaneo. Una delle maggiori caratteristiche del circo contemporaneo è, come dimostrano la maggior parte delle creazioni attuali, quella di concentrarsi solo su una singola disciplina (ad esempio giocoleria , trapezio o filo metallico , ecc.), e di farne uno spettacolo completo. Il proficuo scambio con le altre arti è anche una caratteristica del circo contemporaneo. La danza, il teatro, la musica, il video o l' architettura o le arti hanno infatti influenzato molte arti circensi negli ultimi decenni. È anche comune che gli artisti circensi si avvalgano di direttori di teatro o coreografi per aiutarli a creare i loro spettacoli.