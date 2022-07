Ecosostenibilità, stelle e poesia eccoti Meraviglia!

Ispirate dalla scrittrice Chandra Candiani (in particolare del suo testo 'Questo intenso non sapere' Einaudi pp.168 12 euro) l'attrice Patrizia Menichelli ha animato all’Isola di Stromboli, durante i giorni del Festival, per pemettere di mettersi in conversazione con gli elementi presenti sull’isola: terra, acqua, fuoco e aria al quale ha aggiusto 'lo spazio' come lo intendeva il Buddha. "Abbiamo bisogno di rifocalizzare lo sguardo e l’ascolto, se proviamo ad esercitarci alla meraviglia come attitudine esistenziale ci accorgiamo della complessità presente in ogni cosa attorno a noi. Le quattro “passeggiate poetiche” suggeriscono una pratica di ascolto sensoriale. Ci immergiamo nella natura, un po' poetessa un po' Musa; lei ci aspetta per essere letta e ascoltata con estrema attenzione, abbiamo bisogno di questa dedizione per ricordarci l'arte della meraviglia" ha spiegato Menichelli. Tra le passeggiate poetiche e sensoriali, i vari gruppi, dal tramonto e all'alba, hanno raggiunto uno dei punti più alti dell'isola (alla ricerca del fuoco), le telecamere che sorvegliano la sciara del fuoco, e via mare, Ginostra visitata all'alba nel più totale silenzio è stata l'esperienza dedicata all'acqua. Dedicata alla terra, invece, un percorso tra le ultime aree coltivate dell'isola, la tenuta di Vince (un imprenditore nato in Australia e tornato sull'isola da piccolo con i genitori) che sta tentando di riportare la Stromboli la coltivazione della vite.