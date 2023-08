In Italia le leggi ci sono e allora cosa non funziona?

Una donna viene uccisa ogni tre giorni da un uomo mentre continuano, incessanti e inaccettabili, le violenze sessuali, i maltrattamenti e le molestie, lo stalking, la violenza psicologica e quella economica, il revenge porn e la violenza digitale. In Italia le leggi contro la violenza sulle donne ci sono: ora un nuovo disegno di legge, che ha avuto il via libera dal Consiglio dei Ministri, dovrà avviare l’iter parlamentare e implementerà il Codice Rosso del 2019 e tutte le precedenti norme contro la violenza di genere.

Recentemente, a nome dell’Intergruppo della Camera per le Donne, i Diritti e le Pari Opportunità che coordina, Laura Boldrini ha annunciato anche una proposta di legge specifica sulle molestie ma anche sui tempi per la denuncia di una violenza: dall’attuale anno a 3 anni. “I tempi sono quelli delle ragazze e delle donne”, ha tenuto a precisare l’ex presidente della Camera. È come quando si elabora un lutto: ci vuole tempo per metabolizzare e prendere coraggio.

Le leggi ci sono quindi, ma riguardano - a detta degli esperti - la repressione del fenomeno, aspetto comunque fondamentale per creare uno stigma sociale contro la violenza di genere; quasi per niente, però, i provvedimenti riguardano la prevenzione, che si gioca quasi tutta sulla formazione del personale sanitario che accoglie una donna maltrattata, delle forze di polizia che accettano le denunce o le richieste di aiuto; dei giudici che scrivono le sentenze. Ma non solo.

