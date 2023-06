Virus, batteri e vaccini: facciamo ordine

Che cos’è un virus? Come spiega Silvestro Scotti, è un organismo molto piccolo, molto più piccolo di un batterio, formato al massimo da un capside, l’involucro proteico che protegge il virus, una specie di corazza formata da proteine al cui interno c'è solo un filamento genetico che può essere RNA, che è il codice genetico che nel corpo umano viene usato dal nucleo per creare le proteine, o DNA. Il Coronavirus, per esempio, è un virus a RNA.

“Il batterio - continua il dottore - è un organismo più complesso. Questo lo dimostra in maniera molto chiara, come spiego ai miei pazienti, la vaccinazione: una cosa è una vaccinazione antibatterica e una cosa una vaccinazione antivirale”. Con la vecchia tecnologia, essendo il virus un organismo così piccolo, si poteva solo o inattivarlo o attenuarne gli effetti. “Il vaccino attenuativo è un virus vivo, attenuato dal passaggio da una serie di culture cellulari di cellule umane che indeboliscono il virus o lo abituano all'ambiente cellulare umano; in questo caso il vaccino a virus vivo può, in un soggetto in quel momento indebolito, determinare la malattia”. A differenza del vaccino anti-batterico, con il quale è quasi impossibile che si sviluppi la malattia: “Essendo un organismo più grande, un batterio viene spezzettato poiché a noi serve una parte della sua membrana dove sono esposti i cosiddetti antigeni”, dice Scotti. “Quella parte di membrana presente nel vaccino va a stimolare il nostro sistema immunitario in modo da produrre gli anticorpi così se in futuro noi avremo il contatto con la cellula per intero avremo gli anticorpi che attaccheranno quel batterio". Insomma viene inoculato solo un battere spezzettato, che non può in ogni caso attivare la malattia. Per questo la vaccinazione è sicura al 100% ed è estremamente vantaggiosa ed è sicuro ricorrervi, per esempio nel caso della meningite.