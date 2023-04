I primi mille giorni e il welfare che non c’è

In Italia il congedo di maternità obbligatorio per la donna è di cinque mesi; il congedo di paternità obbligatorio dura solo 10 giorni, meno che in altri Paesi europei (in Svezia 480 giorni di congedo distribuiti tra padre e madre, peggio di noi solo la Grecia, due giorni per il padre). La letteratura scientifica, tuttavia, è concorde nell’affermare che i primi mille giorni di vita, dal concepimento ai due anni, siano fondamentali per il modo in cui si starà al mondo da grandi. È qui che comincia la salute mentale dell’individuo: un trauma o una depressione già in gravidanza può avere delle ricadute sullo sviluppo del nascituro.

Poiché i figli oggi si fanno anche molto tardi, spesso viene meno anche il welfare sostitutivo rappresentato dai nonni, se si ha la fortuna di averli (e di averli vicini), perché sono spesso anziani e non possono seguire i nipoti. In Italia la natalità è al minimo storico, eppure molte donne vorrebbero fare figli e dovrebbe essere concesso loro senza che questo interferisca con una realizzazione personale. “La riproduzione della specie deve diventare il gesto di una comunità. Altrimenti costruiamo una società terribile in cui la cosa che si dice di frequente a scuola è: “La madre non lo segue”. Senza pensare che una madre può non seguire un bambino perché lavora o perché non ce la fa. Allora diventa una gara alla madre migliore”, racconta Canitano.

E c’è anche pressione sui padri, perché facciano l’altra parte. “Non voglio dire che non sia giusto – spiega l’esperta - ma ci sono anche padri che lavorano tantissimo o che non sono predisposti dal loro background affettivo. Ecco allora che la genitorialità oggi deve essere una responsabilità di una società che si deve sostituire a quello che era il welfare patriarcale”. Servono, secondo l’esperta, non solo asili nido e baby sitter ma anche spazi condivisi come all’estero dove anche un familiare può recarsi e trovare altri nonni e genitori con bimbi. Deve migliorare poi la sensibilità comune. Si sente dire spesso che le madri non vanno lasciate sole: occorre allora donare alla madre tempo e aiuto concreto, permettendole di riposarsi. E occorre un vero welfare.