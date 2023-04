Dalla grande famiglia patriarcale alla famiglia mononucleare

La solitudine della maternità è una novità della nostra società. In passato le donne - sia quelle che non avevano risorse economiche, ma che vivevano in grandi famiglie patriarcali, sia quelle benestanti che avevano personale in casa – non curavano ininterrottamente i propri figli, ricorda Elisabetta Canitano, ginecologa da anni attiva nel sociale, fondatrice a Roma dell’associazione Vita di Donna e cofondatrice dello sportello La Casa accoglie, presso la Casa internazionale delle Donne. Le madri un tempo tenevano i bambini limitatamente al periodo dell’allattamento e in alcuni casi nemmeno: i neonati potevano essere mandati in casa delle balie, le mamme di latte. C’era poi un sapere condiviso: ad allattare, per esempio, si imparava in casa, di generazione in generazione. Non c’erano manuali o tutorial, non c’era neanche la solitudine di una madre nella clausura di quattro mura.