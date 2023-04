A chi rivolgersi?

Chiedere aiuto è allora indispensabile. Un esempio sul campo è quello del Policlinico Umberto I a Roma, dove è aperto da oltre 15 anni un ambulatorio dedicato alla psicologia perinatale, per i disturbi correlati alla gravidanza e al post-parto, che opera in collaborazione con la neuropsichiatria infantile, la ginecologia, la pediatria, in rete con i servizi territoriali (Consultori Familiari e CSM). Oltre all'attività clinica è prevista una attività di ricerca e di formazione, raccontano le psichiatre Franca Aceti e Nicoletta Giacchetti.

Sempre a Roma, Elisabetta Canitano, ginecologa, è presidente dell’associazione Vita di Donna: con ostetriche e volontarie fa sostegno alle madri e alle donne tutte per capire di cosa possono avere bisogno in quel momento (Contatti 3663540689 - email info@vitadidonna.it). Canitano è anche fondatrice di uno sportello anch’esso gratuito, “La Casa accoglie”, presso la Casa Internazionale delle Donne a via della Lungara 19 (338 883 5105 lacasaccoglie@gmail.com) per l’ascolto di qualunque problema possa avere una donna, che sia madre o no.

