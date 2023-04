Le politiche abitative

Quello della casa è stato uno dei temi della campagna elettorale del centrodestra e di Fratelli d’Italia. Ai tempi dell’intervento dell’esecutivo di Giorgia Meloni sul superbonus, la presidente del Consiglio ha annunciato "una guerra contro le occupazioni abusive: cominciamo con gli sgombri". Ad agosto 2022, in campagna elettorale, aveva promesso che Fratelli d’Italia avrebbe presentato una proposta di legge "che prevede lo sgombero immediato delle occupazioni abusive di abitazioni altrui, senza eccezioni e stratagemmi. Ogni proprietario, affittuario, assegnatario di immobile, se subirà l’occupazione abusiva della sua casa, avrà lo Stato al suo fianco".

"Rispetto agli inquilini delle case popolari si sta facendo lo stesso gioco che si è fatto con la popolazione immigrata: quello di una criminalizzazione a tappeto e di una campagna mediatica che dice sono tutti illegali, abusivi, irregolari, che si fa pulizia per i diritti degli italiani. Questo è il discorso che fa il governo, già testato su altre categorie e che vediamo anche con i lavoratori e le lavoratrici e il reddito di cittadinanza", dice Davide Angelilli di Rete Popolare Tiburtina. Ma chi sono gli inquilini delle case popolari? "Molto spesso giovani che hanno figli e non possono più coabitare con la propria famiglia perché non entrano in otto in 40-50 metri quadri e che quindi sono stati costretti ad occupare. Ma anche persone precarie di 50-60 anni che non possono più rientrare facilmente nel mercato del lavoro. Sono anche persone che magari vivono in quella casa da sempre: l’alloggio era della nonna o della zia e non sono riusciti a regolarizzare la situazione perché è difficile parlare con l'Ater e con il Comune. Non hanno mai occupato, pagano il cedolino a nome loro eppure risultano irregolari e abusivi per inadempienze burocratiche". Poco cambia da Nord a Sud. A Napoli "la domanda per un alloggio di edilizia residenziale pubblica è elevatissima", aggiunge Gennaro Acampora, consigliere municipale in quota Pd. Il bando pubblico per la casa popolare "ha visto la partecipazione, solo per la città di Napoli, di oltre 8 mila domande". A fronte di una scarsa offerta di alloggi sia pubblici che privati. A Milano solo il 4% di chi fa domanda per la casa popolare la ottiene. “Siamo molto indietro con le graduatorie”, spiega Gatti. Senza contare che la legge regionale non dà punteggio maggiore a chi è sotto sfratto: a contare sono gli anni di residenza in Lombardia e MIlano, "quindi se per caso una famiglia si è trasferita per un anno in un’altra città o in un'altra regione per motivi di lavoro o anche per impossibilità di sostenere la vita a Milano, perde punteggio".

Urgente e necessario allora, per Acampora, "che tutte le istituzioni - governo, parlamento, regione e comuni - siano protatrici di proposte concrete, per una politica per la casa", prevedendo per esempio "finanziamenti specifici per piani casa per la costruzione e/o il recupero di alloggi pubblici/privati, cofinanziamenti di risorse economiche dei privati; finanziamenti per concedere contributi integrativi per i soggetti che non riescono a sostenere il fortissimo aumento dei canoni di locazione; finanziamenti e convenzioni con le banche per sostenere agevolazioni per la concessione di mutui a tassi agevolati e/o per contributi a fondi perduti in primis per le giovani coppie e gli under 35 anni; convenzioni e fondi di garanzia con le associazioni della proprietà per la stipula di contratti di locazioni dove consentire ai Comuni di essere garanti dei contratti di locazione in caso di morosità; nuova fiscalità con tasse agevolate per i proprietari che affittano gli alloggi a canoni agevolati; monitorando gli alloggi liberi e non locati per motivi vari, dando modo ai Comuni di assegnarli con il consenso dei proprietari a canoni concordati".