Le case popolari

"Erano le 6.15 di una mattina di febbraio. Hanno suonato alla porta e ho aperto. Un vigile urbano mi ha detto: 'Hai un'ora e mezza di tempo per prendere documenti ed effetti personali e andartene'. Ho risposto: 'Non me ne vado manco per niente'". E invece Walter Borla ha dovuto andarsene, è stato sfrattato a febbraio da San Basilio, quartiere a nord-est di Roma. Lavora saltuariamente, fa l’imbianchino dove può. "Sto cercando una casa, ma non me la posso permettere". L’alloggio dove viveva era stato assegnato molti anni fa alla nonna. Dopo la sua morte è passato allo zio, che Walter ha assistito per alcuni anni perché malato di cancro. Morto anche lo zio, l’intestazione dell’affitto e delle bollette non è stata aggiornata. "Mi hanno detto che dovevo andare via perché mi avevano mandato l'avviso. Ma l’ultimo avviso che ho ricevuto risaliva a prima della pandemia, e dopo mi avevano detto che era tutto a posto".

Con i suoi lavori saltuari Walter racimola 6-700 al mese: "Come faccio a pagare un affitto?". Dopo lo sfratto ha perso anche il reddito di cittadinanza, per cui ora, con la residenza fittizia a via Modesta Valenti, farà di nuovo richiesta. "Voglio sapere perché tutte 'ste case sfitte a San Basilio. Mandano via la gente e poi restano vuote per anni. Vogliono la guerra per le strade?", si chiede. "Spesso anche in questo quartiere le case - dopo che la gente va via o muore - vengono lasciate vuote per tre o quattro anni", conferma Michelangelo Giglio da Asia Usb. "È chiaro che la prima persona che ha problemi abitativi, il primo disperato entra, vedendo che l'alloggio non viene assegnato, occupa. Non è che è giusto: è il risultato di una non volontà di gestire il patrimonio abitativo". E Roma "ha anche un altro problema: non ha il personale per far funzionare la macchina amministrativa. L’assessorato alla Casa del comune di Roma è quello messo peggio, con pochissimi dipendenti che dovrebbero vagliare le domande di assegnazione per la casa. Ma non ce la fanno", aggiunge il sindacalista. Nel 2008 "in graduatoria per avere una casa popolare - prima che venisse eletto Gianni Alemanno - c'erano 42.000 famiglie e oltre. Dal 2013 sono diventate 14.500, ma la graduatoria non va avanti. "Dovrebbe essere aggiornata di sei mesi in sei mesi, ma lo è, se va bene, ogni due anni: di fatto non va avanti perché non esistono più grossi piani per l'edilizia residenziale pubblica. E molte persone ormai non fanno neanche più la domanda per la casa".

"Siamo stati su un piano di zona, cioè su case costruite su Area 167 pubbliche, al 90% finanziate dalla regione Lazio", racconta ancora Giglio. "Stavamo difendendo una donna di 83 anni che non riesce a pagare questo affitto perché gliel'hanno quadruplicato: queste case sono state rilevate da grandi enti immobiliari. Sono anni che lottiamo sui piani di zona: queste case devono essere affittate e vendute con prezzo calmierato a persone che non rientrano nell’edilizia ERP, però ci sono truffe colossali”. A Tor Bella Monaca "hanno sfrattato intere famiglie", aggiunge Maria Vittoria Molinari. "In questo momento la situazione è abbastanza tranquilla da parte del comune di Roma, ma l’Ater comunque sfratta, sgombera e ovviamente non riusciamo a intercettare in tempo le situazioni per dare assistenza".L' ANSA ha chiesto ad Ater, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale del Comune di Roma, quante case risultano abitate senza titolo o irregolari nella Capitale e il numero di sfratti previsti ma l'Ater non ha dato risposta.

Le storie, le vite incrociate, sono innumerevoli. A Torre Maura "è stata sfrattata una mamma incinta di sette mesi", ricorda Molinari. "È andata a vivere con la sorella a Tor Bella Monaca, a sua volta occupante. Questa è la condizione della nostra città”, dice con un’alzata di spalle. "E il trend va avanti da almeno una decina d'anni: dall'entrata in vigore del decreto Renzi-Lupi che non consentiva di dare la residenza agli occupanti". Se ci sono i minori viene proposto un Cat, un centro di accoglienza "che separa la famiglia", dice ancora. Come successo a Debora e a suo figlio di due anni. Da una parte mamma e prole, dall’altra il padre. "Nel caso dell'ultimo sfratto per morosità incolpevole che ho seguito, a questa donna hanno offerto una casa famiglia a Tor Marancia, mentre il compagno sarebbe dovuto rimanere a Tor Bella Monaca". A 30 km di distanza. "Viviamo in un paese che fa l'esaltazione della famiglia e che poi in realtà la disgrega", chiosa Maria Vittoria Molinari.

La nuova ondata di sfratti e sgomberi, 45 mila previsti solo per Roma, “viene portata avanti in maniera completamente indiscriminata, buttando fuori persone che magari hanno l'unica colpa di non essere regolari, quindi di essere definiti abusivi, ma che sono aventi diritto”, dice Davide Angelill della Rete Popolare Tiburtina. Come Walter. “Hanno tutti i requisiti sociali ed economici per avere diritto a una casa popolare”. Debora era un’occupante, ma aveva diritto a rientrare in sanatoria. Glielo hanno confermato anche le istituzioni, dice, che il suo sfratto era stato un errore. Ma a oltre un anno di distanza da quella mattina, lei e il figlio sono ancora senza una soluzione.

Da gennaio 2021 "sono state riavviate le operazioni di sgombero per sfratti relativi alla finita locazione e per la morosità relativa a canoni non pagati - molti per morosità incolpevole", dice da Napoli Gennaro Acampora. Poche le risposte a livello istituzionale: il governo “con la finanziaria 2023 nulla ha previsto per l'abitare, azzerando tutte le risorse previste a partire dalla concessione di contributi integrativi per il fitto a favore di soggetti con un contratto registrato e con redditi bassi, lasciando alle sole Regioni la possibilità di finanziare il fondo per il fitto e di programmare politiche per le casa”. Idem per il finanziamento per la cosiddetta "morosità incolpevole", ovvero contributi ai nuclei familiari che stanno attraversando una crisi sociale e finanziaria: licenziamenti, contratti part time, decesso del portatore del reddito, malattie gravi.