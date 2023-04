Il caso di Cinecittà Est

La signora Nina ha 75 anni e da circa 30 abita in uno degli appartamenti in via Pietro Marchisio, Cinecittà Est, Roma, con un figlio disabile. "Sì, mi è arrivato l’avviso di sfratto. Ma secondo me si sono sbagliati", racconta. Probabilmente quello che è arrivato a Nina Coscarella e a suo figlio - una delle 50 famiglie delle case dell’ex Assitalia - è una lettera in cui si annuncia che non ci saranno altri contratti di locazione e che la casa verrà venduta. Naturalmente anche gli inquilini possono comprarla, ma Nina vive con una pensione sociale di circa 600 euro e l’acquisto non è sicuramente un’opzione per lei. Come non lo è per gli altri inquilini, tutti molto anziani. "Vogliono 335 mila euro da noi che abbiamo 80 anni, quando lo stabile è totalmente abbandonato dal punto di vista delle ristrutturazioni", dice Antonino, un altro inquilino intervenuto alla riunione convocata dal municipio e dal sindacato degli inquilini Sunia.

L’avviso di sfratto ancora non c’è, ma agli anziani inquilini è tornata la paura di rimanere senza un tetto: un rischio che avevano già corso oltre 15 anni fa. Le case di via Marchisio, un complesso di edifici a ferro di cavallo, hanno infatti una storia che viene da lontano e che rappresenta uno dei paradossi delle politiche edilizie e abitative italiane: quello delle dismissioni del patrimonio abitativo degli enti pubblici o privati.

Costruiti negli anni ‘80, gli appartamenti erano stati affittati a canone agevolato. Poi Assitalia, l’ente pubblico delle assicurazioni privatizzato negli anni ‘90, come tanti altri enti ha cominciato la dismissione degli immobili, o cartolarizzazione, vendendo a un’altra società immobiliare nel 2002 che a sua volta avrebbe venduto poi in blocco a un’altra ancora, la Sogesta, che ha iniziato a mettere sul mercato gli appartamenti con prezzi molto superiori ai valori effettivi.

"Nel 2006 è arrivato l’avviso: o comprate o trovate un’altra sistemazione", racconta Elena Paoloni, figlia di Nina Coscarella. "La mobilitazione politica del movimento di lotta per la casa Action e del Municipio X allora guidato da Sandro Medici di Rifondazione Comunista ha portato alla cosiddetta prima requisizione Medici, che ha dato un tetto prima di tutto agli sfrattati e poi ad altre persone in emergenza abitativa", spiega Emanuela Ammerata, allora di Action e oggi consigliera municipale del VII municipio. Per la prima volta un mini-sindaco su delega del sindaco (allora Walter Veltroni) esercitava il potere di requisizione di un bene privato per un’emergenza pubblica come quella abitativa. Negli appartamenti vuoti sono state inserite 27 famiglie allora in graduatoria per le case popolari.

È un momento particolare di convergenza tra i movimenti di lotta per la casa e la politica: la dismissione degli immobili degli enti pubblici e privati stava portando problematiche per gli inquilini in tutta Roma. Da allora si sono susseguite altre requisizioni, sia da parte di Medici che di altri minisindaci sempre di Rifondazione comunista, ma anche indagini e processi nei confronti degli amministratori. E la pratica delle requisizioni si è fermata. Così gli occupanti, una trentina, sono rimasti senza titolo, e le 50 famiglie con i contratti in scadenza a rischio sfratto piano piano hanno smesso di pagare, a fronte della mancanza di manutenzione dell’immobile. E tutti si sono dimenticati di Cinecittà Est. "È l’eterna sospensione: le case sono di tutti e di nessuno", racconta ancora Elena Paoloni. "La proprietà è di nuovo passata di mano, non so che giro speculativo ci sia, dopo tutti questi passaggi le case sono in stato di abbandono. È mancata l’acqua un mese quest’inverno, mia madre e mio fratello dovevano andare con le taniche alle fontanelle. Ed erano senza riscaldamento".

La proprietà è passata adesso a Castello e l’incubo sembra ricominciare: sono arrivate le nuove lettere, come 15 anni fa. A gestire la dismissione è l’agenzia Di.Re. Il proprietario, Pietro Guzzo, spiega all’ANSA che si sta occupando personalmente della questione perché si rende conto della delicatezza. "Sappiamo che ci sono casi di persone anziane, e ne siamo preoccupati. Ma sottolineo anche che lì su 95 appartamenti, 30 sono occupati e per 44 chi ci abita non paga". L’agenzia ha chiesto al sindacato Sunia di fare un censimento per capire chi può pagare un affitto e chi può comprare: censimento da cui le 30 famiglie occupanti in emergenza abitativa sicuramente resteranno fuori.