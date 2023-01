L'arresto dedicato al maresciallo Salvi

Filippo Salvi era un maresciallo dei carabinieri, morto in servizio a 36 anni.

A lui i militari dell'arma hanno dedicato l'arresto di Matteo Messina Denaro, come ha spiegato il colonnello Lucio Arcidiacono, comandante del primo reparto investigativo del Ros di Palermo.

Originario di Botta di Sedrina, in provinca di Berfamo, Salvi morì il 12 luglio 2007 a Bagheria, vicino Palermo, cadendo in un burrone mentre stava piazzando una telecamera sul Monte Catalfano proprio per catturare il boss Messina Denaro.