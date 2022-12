Com’è nato il progetto

Matteo Delbò realizza documentari. Anzi dei documentari-reportage da quando collabora con la giornalista Chiara Avesani. Nel 2018 ne stava girando uno a Gaza quando ha saputo che dall’Università di Siena, grazie al programma ErasmusPlus, stava per arrivare nella Striscia uno studente di medicina, che sarebbe stato il primo ‘occidentale’ a scegliere questa zona della Palestina per il periodo di studio all’estero promosso dalla Comunità Europea. Subito lo ha contattato e il progetto di seguirlo, filmando la sua esperienza, è stato accolto da Riccardo con entusiasmo. Dal loro incontro e dalla loro permanenza all’Islamic University of Gaza è nata una narrazione preziosa che testimonia la sofferenza, ma anche la resilienza, di un popolo soffocato da una guerra che dura da decenni. Un racconto in cui si parla dell’opportunità che ha avuto un ragazzo italiano di 25 anni di conoscere una realtà che non pensava possibile e della sua capacità di affrontarla e di saperne cogliere quanto di positivo, oltre che di tremendo, potesse esserci