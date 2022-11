Il 'Campo dei miracoli', una speranza per i giovani

Un laboratorio per aprire "nuove prospettive" - come sottilineà all'inaugurazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sorto proprio davanti ai blocchi del serpentone di Corviale e chiamato "il campo dei miracoli". Il progetto 'Calciosociale' nasce nel 2005 come società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che opera contesti giovanili ad alto rischio di devianza proponendo un’attività educativa e pedagogica che coinvolge a 360 gradi il ragazzo e la sua famiglia.

Poi nel 2009, grazie all’impegno di volontari, istituzioni, aziende e cittadini, la struttura, intitolata a Valentina Venanzi, vede la luce ed oggi è il fiore all'occhietto di questo quartiere della periferia sud ovest della capitale. Ma Roma è stata solo l'inizio, Oggi l'idea ha preso piede anche in Toscana a Montevarchi e ad Empoli, a Napoli, nel quartiere di Scampia, in Sardegna a Quartu S.Elena ein Abruzzo nella cittadina di Carsoli.