Il Mitreo Iside, l'anima di Corviale al servizio dell'essere umano

Il Mitreo-Arte contemporanea, detto anche MitreoIside, è una location di Corviale di 800 metri quadrati. concessa in uso dal Municipio XI di Roma, che, da spazio

abbandonato da oltre vent’anni, è stato riqualificato dall'artista Monica Melani, mossa dal concetto di un "invisibile filo che tutto unisce e per la riscoperta di un’Arte al servizio dell’essere umano e della sua evoluzione". La piccola impresa al femminile, partita con una dotazione di soli 2000 euro, in collaborazione con

l’Associazione MitreoIside ha investito, per riqualificarlo e gestirlo, oltre 1 milione e 200.000 euro (di cui meno del 20% da bandi pubblici).

Inaugurato nel 2007, è concepito, fin anche nei suoi allestimenti, come un luogo-opera in continuo divenire, dove far incontrare artisti di vari linguaggi, istituzioni, enti pubblici, associazioni, imprese private e pubblico, coniugando cultura, impegno sociale e sviluppo economico, anche al fine di rilanciare il territorio di Corviale. Spazio polivalente e polifunzionale che ospita quotidianamente corsi e laboratori dei vari linguaggi dell’arte per bambini e adulti dai 3 ai 93 anni (arti visive, danza classica, contemporanea, popolare, teatro, artiterapie, mestieri del cinema, ecc. con decine di migliaia di ore offerte gratuitamente a soggetti svantaggiati affinchè abbiano pari opportunità), è nato con l’intento di contribuire a rimettere al centro della contemporaneità il valore sociale e propulsivo dell’arte.