La Scuola Romana di Circo, in scena raccontando una storia

La Scuola Romana di Circo nasce il primo febbraio 2006 dalla necessità di un gruppo di giovani artisti di creare nella propria città uno spazio dedicato allo studio ed alla condivisione delle arti circensi e del teatro di strada. Negli anni sviluppa un progetto pedagogico che unisce la formazione sportiva alla ricerca artistica grazie al contributo di tanti appassionati professionisti e dà vita alla Community Library del Circo. La Scuola Romana di Circo pone la tecnica a servizio del gesto scenico, si caratterizza per l'attenzione verso il movimento acrobatico e la ricerca artistica individuale e autentica. Dal 2006 ad oggi ha formato circa 500 artisti, ogni anno gli allievi dei professionali sono circa 30. Oltre alla formazione professionale la Scuola organizza corsi amatoriali per bambini e per adulti.

Il focus della Scuola è il circo contemporaneo (chiamato anche nuovo circo o nouveau cirque), un tipo di spettacolo circense in cui si combinano diversi generi artistici. A differenza del circo tradizionale in cui l'intrattenimento e lo spettacolo hanno la precedenza, il circo contemporaneo cerca di produrre un significato e presenta uno scopo, una visione artistica personale a ciascun artista, racconta una storia. Il desiderio non è più quello di giustapporre più numeri senza un nesso logico o drammaturgico tra loro, ma al contrario di sviluppare uno spettacolo completo, che abbia un senso, in cui la stessa nozione di numero tenda a scomparire.