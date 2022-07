Margherita Hack, la prima donna a rivoluzionare l'astronomia

L'edizione 2022 del Festival del Teatro Eco Logico di Stromboli è stata dedicata in particolare ad un anniversario: i 100 anni dalla nascita dell'astrofisica Margherita Hack. Non a caso il tema dell'evento, durato 9 giorni, è stato 'Corpi celesti . Per ricordare Margherita Hack, la sua vita, il suo lavoro e il suo impegno divulgativo, alla Festa ha partecipato, nell’incontro "A noverar le stelle", la scenziata Francesca Matteucci, titolare della cattedra di astrofisica all'università di Trieste (una volta di Margherita Hack) e da molti considerata l’erede. Ad arricchire l’appuntamento la performance del Canto notturno di un pastore errante dell'Asia di Giacomo Leopardi interpretato dagli gli artisti della Festa.