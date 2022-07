I protagonisti

La Festa è stata ideata e realizzata dall’Associazione Fluidonumero9, in coproduzione con 369gradi e con il patrocinio di Comune di Lipari, ASI Agenzia Spaziale Italiana, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, AIV Associazione Italiana di Vulcanologia, la Pro Loco Amo Stromboli. Firma la direzione artistica Alessandro Fabrizi, con la consulenza scientifica di Ettore Perozzi dell'Agenzia Spaziale Italiana. Main partner di tutta l’iniziativa è Ricola, partner Orpheo. Come ogni anno la Festa si è avvalsa del contributo di alcuni partner tecnici come SNAV e la Litografia Bruni nonché del sostegno di numerosi esercenti locali.