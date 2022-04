La casa famiglia Ciao e la discrezionalità dei magistrati

La cosa più bella è il grande corridoio inondato dalla luce che entra dalle tre grandi finestre: i bambini giocano, corrono tra le gambe degli adulti e le loro voci rimbombano negli spazi vuoti. Benvenuti nella casa famiglia protetta dell’Associazione Ciao a Milano, una delle uniche due strutture in Italia previste dalla legge del 2011 in cui sono ospitate le madri detenute e i loro bambini. Attualmente ci sono 4 donne e 4 piccoli, divisi nei tre appartamenti a disposizione. Qui non ci sono sbarre alle finestre né personale della polizia penitenziaria, si possono tenere i cellulari e ognuno apre e chiude la porta quando vuole.

Andrea Tollis è il direttore. Ogni giorno ha a che fare con storie di emarginazione, con donne che hanno subito violenze e maltrattamenti, persone che non hanno nessuno che possa prendersi davvero cura di loro. “La tutela dei bambini e delle mamme sembra senza soluzione, perché è un argomento che suscita scandalo e vergogna e perché ha tante implicazioni tecnico-giuridiche che bisogna conoscere, a partire dal tema dell’esecuzione penale. Ma una soluzione c’è – rivendica spiegando il lavoro che dal 1995 viene fatto al Ciao - è mettere in atto misure concrete, capire quali progetti fare con le madri e soprattutto come proseguirli una volta finito il percorso ‘carcerario’. Serve dare una continuità ai progetti: non si tratta di spostare madre e figlio da un luogo all’altro e dargli un letto ma costruire un progetto intorno a loro, seguire la sua capacità genitoriale, mettere in campo progetti lavorativi, di formazione e di alfabetizzazione”.

Dalla casa famiglia le detenute possono anche uscire con i propri bambini. Due ore al giorno. Ci sono però delle regole: le forze di polizia possono entrare in ogni momento ed effettuare dei controlli, le donne ogni volta che escono ed entrano devono chiamare la polizia e dire che stanno uscendo o sono rientrare. Un altro piccolo passo in avanti rispetto agli Icam, un altro passaggio di quel percorso che, dice Tollis, si basa su un lavoro specifico: insistere sul “concetto di persona” e non dare a queste donne “l’etichetta di criminale o detenuto, capro espiatorio delle nostre coscienze”. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: la percentuale di recidiva tra chi esce dal carcere è del 68%, in coloro che godono delle misure alternative è del 16%. Ma è, purtroppo, un concetto che non passa nella nostra società.

E qualche responsabilità ce l’hanno anche i magistrati, se è vero che tutte le leggi negli ultimi 20 anni non sono riuscite a cambiare le statistiche e il numero di madri in carcere, finché non è arrivato il Covid, si è assestato sulle 50 all’anno. “C’è una dimensione che è ancora attuale ed evidente dal punto di vista del diritto – sottolinea Tollis - e cioè che la discrezionalità del magistrato a considerare misure cautelari di eccezionale rilevanza può porre un freno alla possibilità di una maggiore apertura sulle misure alternative. E’ un dato di fatto che per adesso la legge non è di per sé garanzia assoluta per evitare l’ingresso in carcere delle mamme e dei bambini”. Ed infatti fino ad oggi, conclude il direttore, non è accaduto: “perché come sappiamo le migliori intenzioni possono scontrarsi con la realtà”.