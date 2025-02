Ft, 'Ue valuta di colpire le Big Tech Usa in caso di dazi'

L'Ue sta pianificando di colpire la Silicon Valley con misure di ritorsione se Donald Trump concretizzerà la minaccia di imporre dazi ai prodotti europei.

E' quanto scrive il Financial Times citando due funzionari comunitari a conoscenza del piano. La Commissione utilizzerebbe il cosiddetto "strumento di anti-coercizione" contro le Big Tech americano. Lo strumento, elaborato durante il primo mandato di Trump e usato come deterrente contro la Cina, consente all'esecutivo Ue di imporre restrizioni al commercio di servizi se stabilisce che un Paese sta utilizzando le tariffe sulle merci per forzare cambiamenti di politica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA