La Cina valuta indagine su Apple per commissioni App Store

L'Antitrust cinese valuta un'indagine su Apple per le commissioni addebitate agli sviluppatori di app, gettando le basi di un'altra criticità nella guerra commerciale di Pechino contro gli Usa dopo le tariffe statunitensi del 10% su tutto il made in China. Lo riporta Bloomberg, secondo cui la State Administration for Market Regulation sta esaminando le politiche di Apple, tra cui la riduzione fino al 30% sulla spesa in-app e il divieto di servizi di pagamento e negozi esterni. L'Authority, hanno riferito fonti vicine al dossier, hanno parlato del caso con i dirigenti di Apple e gli sviluppatori di app dall'anno scorso.

Apple cede il 2,62% a Wall Street nelle contrattazioni pre-mercato in scia alle valutazioni dell'Antitrust cinese su un'indagine a carico della casa di Cupertino per le commissioni addebitate agli sviluppatori di app, gettando le basi di un'altra criticità nella crescente guerra commerciale tra Pechino e Washington. Secondo Bloomberg, la State Administration for Market Regulation sta esaminando le politiche di Apple, tra cui la riduzione fino al 30% sulla spesa in-app e il divieto di servizi di pagamento e negozi esterni.

L'Authority ha parlato del caso con i dirigenti di Apple e gli sviluppatori di app dall'anno scorso.



