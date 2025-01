Il calciatore belga Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio per traffico di droga. Lo riferisce la procura di Bruxelles. L'accusa per l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter è di traffico internazionale di stupefacenti. Nel quadro dell'indagine questa mattina sono sono state effettuate una trentina di perquisizioni tra Anversa e Bruxelles. Il calciatore, secondo quanto riferiscono i media locali, si trova attualmente sotto interrogatorio.



