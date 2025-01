Stellantis, -7,3% le vendite di auto in Europa nel 2024

Nel 2024 Stellantis ha venduto in Europa, Paesi Efta e Regno Unito 1.969.594 auto, il 7,3% in meno del 2023. La quota di mercato è scesa dal 16,5% al 15,2%.

A dicembre le immatricolazioni del gruppo sono state 126.091, in calo del 6,7% rispetto allo stesso mese del 2023. La quota di mercato è pari all'11,6% a fronte del 12,9%.

Nel mese di dicembre sono state immatricolate in Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) 1.091.131 auto con un incremento del 4,1% sul dicembre 2023. L'intero anno chiude invece a quota 12.963.614 con una crescita dello 0,9% sul 2023. I dati sono stati resi noti dall'Acea, l'associazione dei costruttori di auto europei. Le auto elettriche a batteria sono rimaste la terza scelta per chi compra un'auto. A dicembre la quota è del 15,9%, nell'intero anno del 13,6%, sorpassando nuovamente il diesel sceso all'11,9%. Le auto a benzina mantengono la leadership con il 33,3%.



