Proposta Commissione Ue sui rimpatri in arrivo l'11 marzo

La Commissione europea dovrebbe adottare la proposta per un 'Nuovo approccio comune sui rimpatri' il prossimo 11 marzo, in tempo utile per il Consiglio europeo in programma il 20 e 21 del mese. E' quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno della riunione del collegio dei commissari datato 15 gennaio. L'agenda del collegio, confermata da fonti Ue, è sempre suscettibile a modifiche dell'ultimo minuto da parte dell'Esecutivo comunitario. Un nuovo quadro legislativo sui rimpatri è stato annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen, nella lettera sulla migrazione recapitata ai 27 durante l'ultimo Vertice Ue di dicembre.



