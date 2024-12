La Commissione ha erogato all'Italia 6,9 miliardi di euro in prestiti e 1,8 miliardi di euro in sovvenzioni, al netto dei prefinanziamenti, come sesta rata del Pnrr. Lo rende noto l'esecutivo europeo. Il totale della sesta rata è di 8,7 miliardi.



