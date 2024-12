++ Salvini, sentenza mi ripaga di tante amarezze ++

L'assoluzione nel processo "è un riconoscimento che ho fatto il mio dovere e mi ripaga di tante amarezze". Lo ha detto il ministro e leader della Lega Matteo Salvini al punto stampa a Roma, in merito alla sentenza di assoluzione sul caso Open Arms.

Ironizzando sulla domanda su un suo eventuale ritorno al Viminale, Salvini ha risposto: "Sto bene dove sto, per ora….

Quello che ho fatto al ministero dell'Interno è stato assolutamente corretto. Se qualcuno negli anni scorsi ha pensato: 'non puoi tornare al Viminale perché sotto processo, sei potenzialmente un criminale'… questa cosa cade".



