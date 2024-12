La Bce taglia i tassi al 3 %, inflazione al 2,4. Ridotte le stime di crescita

La Bce, per la quarta volta da quando ha iniziato a tagliare i tassi lo scorso giugno, riduce il costo del denaro con una sforbiciata da 25 punti base. Lo comunica la banca centrale.

Il tasso sui depositi scende così al 3%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,15%, quello sui prestiti marginali al 3,40%.

La Bce ritocca le sue stime d'inflazione, portandole al 2,4% nel 2024 (da 2,5% di settembre), al 2,1% nel 2025 (da 2,2%) e mantenendo l'1,9% per il 2026. La stima sul 2027 è 2,1%. Un quadro che porta la Bce a dichiarare - in una nota - che "il processo disinflazionistico è ben avviato" e ad abbandonare la formula, adottata fino a ottobre, secondo cui "manterrà i tassi di riferimento su livelli sufficientemente restrittivi". Non c'è l'orientamento - auspicato da alcuni - sulle prossime mosse, dove la Bce continuerà con un "approccio guidato dai dati".

La Banca centrale europea rivede nuovamente al ribasso le stime di crescita, con una nuova sforbiciata rispetto alle previsioni di settembre.

Secondo le 'staff projections' la crescita si fermerà allo 0,7% nel 2024, (da 0,8% di settembre), a 1,1% nel 2025 (da 1,3%) e dell'1,4% nel 2026 (da 1,5%). La stima sul 2027 è di 1,3%.

"I nostri esperti si attendono ora una ripresa economica più lenta di quanto indicato nelle proiezioni di settembre - si legge in una nota della Bce - gli indicatori basati sulle indagini congiunturali segnalano una contrazione nell'attuale trimestre".

"E' cruciale dare seguito velocemente, con politiche strutturali concrete e ambiziose, alle proposte del piano Draghi per la competitività e del piano Letta per il rafforzamento del mercato comune". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde.





Lagarde: 'Decisione presa all'unanimità'

Nel Consiglio direttivo della Bce "c'è stato un dibattito con qualcuno che ha proposto di considerare un taglio dei tassi da mezzo punto, ma alla fine c'è stata la decisione unanime che 25 punti base rappresentavano la giusta decisione". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde spiegando la decisione annunciata oggi sui tassi, su cui c'è stato l'accordo "di tutti i membri" tenendo conto che "sull'inflazione non c'è ancora una vittoria, non è ancora 'missione compiuta' ma sicuramente siamo davvero sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo".

E sull'ipotesi di un taglio dei tassi da mezzo punto percentuale su cui puntano le scommette degli investitori a gennaio Lagarde ha risposto: 'Non ci penso davvero'.

Lagarde ha comunque aggiunto che "le cose cambiano nel tempo, in funzione dei dati" e "molte cose si chiariranno nei prossimi mesi, non nelle prossime settimane".

Codacons, risparmi sui utui tra 13 e 30 euro al mese

Il taglio dei tassi dello 0,25% oggi da parte della Bce determinerebbe a regime un risparmio, sulle tipologie di mutuo più diffuse in Italia, compreso tra i 13 e i 30 euro al mese. I calcoli arrivano dal Codacons, che stima l'impatto sulle spese di una famiglia che ha accesso un finanziamento a tasso variabile per l'acquisto della prima casa. Per un mutuo a 20 anni di importo compreso tra i 100mila e i 200mila euro, il risparmio sulla rata mensile varia tra i 13 e i 27 euro, pari ad una minore spesa annua tra -156 e -324 euro. - analizza il Codacons - Se il finanziamento ha una durata di 30 anni, il taglio dei tassi dello 0,25% produrrà un risparmio medio tra i 15 e i 30 euro sulla rata mensile, tra -180 e -360 euro annui. Per un mutuo da 125mila euro a 25 anni, invece, un analogo taglio si traduce in un risparmio di circa 17 euro al mese, con un impatto da 204 euro su base annua. "Il quarto taglio dei tassi sarebbe senza dubbio un segnale positivo, ma la strada per colmare i rialzi imposti dalla Bce negli ultimi due anni è ancora molto lunga. - avvisa il presidente Carlo Rienzi - Basti pensare che per alcune tipologie di mutuo a tasso variabile la maggiore spesa ha raggiunto nel 2024 i 5mila euro l'anno rispetto ai tassi medi di fine 2021"

Fabi, coi tassi al 2,9% risparmio di 80mila euro sul mutuo

I tassi sui mutui, già scesi al 3,27% medio a ottobre rispetto a picchi superiori al 5% nel 2023, potrebbero scendere sotto il 3% per effetto dell'abbassamento dei tassi da parte della Bce. E con tassi medi del 2,9% si risparmieranno 80 mila euro su un prestito immobiliare a 25 anni da 200.000 euro (-21,9%) rispetto al 2023. Discorso analogo, calcola l'ufficio Analisi & Ricerche della Fabi, per il credito al consumo, i cui tassi medi sono scesi all'8,32% dai valori superiori al 14% del 2023 e potrebbero calare ancora all'8% consentendo di risparmiare 11.705 euro (-23,9%) sull'acquisto di un auto da 25 mila euro con un finanziamento decennale e 167 euro (-15,1%) su quello di una lavatrice da 750 euro con un finanziamento quinquennale. Fabi ricorda che in Italia ci sono 6,9 milioni di famiglie indebitate, pari a circa il 25% del totale, di cui oltre 3 milioni e mezzo con un mutuo per l'acquisto di una casa. Lo stock dei mutui ammontava a 423,3 miliardi di euro a fine ottobre, di cui circa un terzo, pari a 144 miliardi, è a tasso variabile e i restanti 279 miliardi a tasso fisso.

