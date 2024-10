Aperti i primi capitoli negoziali per l'adesione dell'Albania alla Ue

L'Unione europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Albania. Nella riunione odierna a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei 'Fondamentali', che a sua volta racchiude cinque capitoli negoziali tematici. Lo annuncia su X il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, plaudendo al "traguardo importante" raggiunto da Tirana nel suo processo di integrazione europea. "Poiché l'Albania ha portato a termine le riforme richieste, siamo in grado di aprire il 1° cluster - Fondamentali, consentendo di procedere con altri cluster" scrive, elogiando la "determinazione" e l'"impegno" dell'Albania.

"Questo momento è particolare e devo dire grazie a Vladimir Putin che con una spietata guerra di aggressione, ha svegliato anche i più scettici e ha fatto loro vedere la realtà, ossia che i Balcani occidentali sono necessari per un'Ue più forte tanto quanto l'Ue è necessaria per i Balcani occidentali. Ora siamo entrambi sulla stessa lunghezza d'onda e ne trarremo il meglio e correremo veloci per garantire che questa grande finestra di opportunità non si chiuda senza che noi facciamo parte dell'Ue". Lo ha detto il premier albanese, Edi Rama, arrivando alla conferenza intergovernativa che si terrà oggi a Lussemburgo in cui verranno aperti i primi capitoli negoziali per l'adesione dell'Albania all'Ue. "Stiamo attraversando questo percorso con idee molto chiare, volontà molto forte e senza dubbio raggiungeremo ciò che dobbiamo ottenere: Unione Europea, Albania entro il 2030" ha aggiunto, sottolineando l'impegno di Tirana a favore dell'Ue "fin dal primo giorno in cui siamo fuggiti dall'inferno della dittatura e dal paese comunista più isolato d'Europa, la Corea del Nord nel mezzo dell'Europa". "Indipendentemente dagli umori qui e dei diversi livelli di attenzione o di scetticismo nei confronti dell'allargamento, non abbiamo mai vacillato perché per noi, l'Europa è l'unico posto dove stare e da lasciare alle prossime generazioni con la certezza di lasciarle nell'unico spazio in cui possono essere garantite la libertà, lo stato di diritto e la democrazia".



